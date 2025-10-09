Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün sabah ünlü isimlere yönelik "yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti.

19 ünlü isim gözaltına alındı

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında ünlü oyuncu Kubilay Aka’nın da bulunduğu 19 sanatçı ve tanınmış ismin gözaltına alındığı öğrenilmişti. Jandarma ekiplerince ifadeleri alınan ünlülerin kan örnekleri de laboratuvar incelemesine gönderilmişti.

Sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldılar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, ifadeleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan ayrılan sanatçıların çıkışı, çok sayıda basın mensubu tarafından takip edilmişti.

“Geçirenler sağ olsun”

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, jandarma karakolundan çıkarken gazetecilerin “Geçmiş olsun” dileğine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Aka, “Geçirenler sağ olsun” ifadelerini kullandı. Bu kısa ama manidar yanıt, dakikalar içinde sosyal medyada gündem haline geldi.