Sürücü belgesi numarası, ehliyetin kime ait olduğunu kanıtlayan 6 haneli benzersiz bir kod. Bu numara kayıp bildirimi, araç muayenesi, ceza ödeme ve kiralama gibi işlemlerde mutlaka gerekli. Peki bu numarayı ehliyetin neresinde bulabilirsiniz? İşte hem yeni hem eski ehliyet için detaylı rehber.

Yeni tip çipli ehliyette sürücü belgesi numarası nerede

Yeni tip kart formatlı ehliyetlerde her bilgi alanına bir numara verilmiş ancak bu numaraların neyi ifade ettiği belge üzerinde yazmıyor. İşte ehliyetin ön yüzündeki bilgi alanları sırasıyla: 1 numaralı alan sürücünün adını, 2 numaralı alan soyadını, 3 numaralı alan doğum tarihi ve yerini gösteriyor. 4 numaralı alan dörde ayrılıyor: 4a veriliş tarihi, 4b geçerlilik bitiş tarihi, 4c belgenin verildiği ilin plaka kodu ve 4d ise sürücünün T.C. kimlik numarası. Ehliyet numarası ise 5 numaralı alanda yer alıyor. Bu alan ehliyetin ön yüzünde, fotoğrafın sağ tarafında ve kişisel bilgilerin hemen altında konumlanıyor. Burada gördüğünüz 6 haneli rakam, sürücü belgesi numaranız. Ehliyetin arka yüzünde ise 9 numaralı alanda ehliyet sınıfı, tablo halinde hangi araç kategorilerini kullanabileceğiniz belirtiliyor. Ayrıca arka yüzde yer alan QR kod da T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarasını içeriyor.

Eski tip ehliyette sürücü belgesi numarası nerede

Eski model sürücü belgelerinde bu bilgiyi bulmak çok daha kolay. Belgenin üst kısmında ad, soyad ve verildiği il/ilçe bilgilerinin bulunduğu bölümün hemen altında "Belge No / Licence Number" başlığıyla yazılmış 6 haneli numara, ehliyet numarası.

Ehliyetiniz yanınızda değilse ne yapmalısınız

Ehliyet numaranızı öğrenmenin en pratik yolu e-Devlet sistemi. turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" bölümündeki "Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulama" ekranından tüm ehliyet bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Ancak bu belge ehliyetin yerini tutmuyor ve trafikte yanınızda ehliyetinizi bulundurmanız zorunlu olmaya devam ediyor.