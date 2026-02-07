Son yapılan siber güvenlik araştırmaları, robot süpürgelerle ilgili dikkat çeken bir riski ortaya çıkardı. Singapur Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, evleri haritalamak için kullanılan Lidar sensörlerinin belirli koşullarda ses verisine dönüştürülebileceği gösterildi. Araştırmada, lazer ışınlarının ortamdaki titreşimleri algılayarak konuşma içeriklerinin analiz edilmesine imkan tanıyabildiği ifade edildi..

Lidar sensörleri nasıl veri topluyor

Robot süpürgelerde yer alan Lidar sistemleri, çevreye lazer ışınları göndererek nesnelerin uzaklığını ölçüyor ve ev haritaları oluşturuyor. Ancak bilim insanları, bu lazer yansımalarının konuşma sırasında eşyalar üzerinde oluşan mikro titreşimleri de algılayabildiğini belirtti. Yapay zeka destekli analizlerle elde edilen verilerin, sayılar, müziksesleri ve bazı özel konuşmaların dijital ses dosyalarına dönüştürülebildiği aktarıldı. Çalışmada doğruluk oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğu kaydedildi.

Verilerin bulut sistemlerine aktarılması riski artırıyor

Birçok robot süpürge, temizlik verilerini ve ev haritalarını üretici firmaların bulut sunucularına gönderiyor. Araştırmaya göre cihaz yazılımının hacklenmesi ya da kötü niyetli bir güncelleme alınması durumunda lazer navigasyon verileri ses verisi olarak ele geçirrilebiliyor. Bu durum, cihazın fiziksel mikrofonu bulunmasa bile ev içinde görünmez bir dinleme aracı riski oluşturabileceğini gösterdi.

Uzmanların önerdiği güvenlik adımları

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların uygulama ayarlarından harita paylaşımı ve tanılama veri gönderme seçeneklerini gözden geçirmesini önerdi. Cihaz yazılımının güncel tutulmasının olası açıkların kapatılması açısından önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca hassas görüşmeler sırasında robot süpürgenin şarj istasyonunun aynı odada bulundurulmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Uzmanlar, güvenlik önlemlerinin düzenli olarak kontol edilmesinin riskleri azaltabileceğini ifade etti.

Araştırma sonuçları, günlük hayatta yaygın kullanılan teknolojilerin farklı güvenlik boyutları olabileceğini gösterdi. Robot süpürgelerin lazer tabanlı navigasyon sistemleriyle ilgili tartışmalar sürerken, kullanıcıların veri paylaşım ayarlarını düzenli olarak gözden geçirmesi ve yazılım güncellemelerini ihmal etmemesi gerektiği vurgulandı. Bilim insanları, dijital güvenliğin ev teknolojilerinde de öncelikli hale geldiğini belirterek, farkındalığın arttırılmasının önemine dikkat çekti.