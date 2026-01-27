Son Mühür / Seçil Ünlü Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı. İzmir gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Hasan Çölmekçi oda başkanlığı seçimlerine değindi. Pazarcılar odası seçim yarışını ele alan Çölmekçi, Faysal Acar ve İzmir'deki Karabağlar ve Karşıyaka belediyeleriyle ilgili konuştu.

''Faysal Acar’ın kazanmaması için elinden geleni yapıyorlar''

Gündem Masası programında İzmir'deki pazarcılar odası seçimlerini ve Faysal Acar ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulunan Çölmekçi'nin açıklaması şöyle:

''Pazarcılar odası seçimi Pazar gününe alınmış. İsyan ediyor pazarcılar… Çünkü pazar günü çalışıyorlar ve o gün pazar kuruyorlar. Bu yüzden Pazartesi’yi istiyorlar ve bence de haklılar. Çünkü oy kullanamayacaklar. Sadece halde ya da başka yerlerde optancı olan pazarcılar odasında olan kişiler kullanacak. Bu da pazarcılar derneği başkanı Faysal Acar’ı biraz sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle, aslında seçimin Pazartesi’ye alınması daha uygun olur. Çünkü, gidip oy kullanamayacak pazarcılar.

Bence o seçimde Faysal Acar bir fark yaratacak. Ancak, bazı belediyeler onun kazanmasını istemiyor. İşte, Karabağlar Belediyesi, Karşıyaka belediyesi falan… Biliyorsunuz bir fotoğraf çıkmıştı… Şu anda Faysal Acar’ın kazanmaması için elinden geleni yapıyorlar. Kendi işlerine bakmıyorlar, esnaf odası seçimleriyle ilgileniyorlar. Bırakın oda üyeleri karar versin. Açıkçası belediyeler, kendi işlerine yaramayan önüne taş koyan bir oda başkanı istemiyorlar.

''Faysal Acar bununla mücadele ettiği için...''

''Ama Faysal Acar mücadeleci bir adam. İşte gitti o Bostanlı pazarındaki kurulmak istenen 1 milyar liralık vurgun denilecek bir durum vardı ve ona engel oldu. Çünkü, bir şirket var, bu pazarı alıyor ve çarşambanın dışında da kurdurmak istiyor Tamam, ben buna karşı değilim, iki günde bir bile kurulabilir. Sonuçta elektriğini veriyor, temizliğini yaptırıyor falan. Parasını da alabilir. Ama, sen bir şirket üzerinden bunu yapamazsın. Kent A.Ş bunu alıyor. Kent A.Ş’nin verdiği rakam 300 milyon, diğer şirketin verdiği 600 milyon bir başka şirketin verdiği ise 1 milyon. Şimdi 300 milyonla kent AŞ kazanıyor. Ama bu 1 milyarlık bir proje. Zaten kendi ekibin var. Sen bunu yapamazsın? Yani orada organize olamaz mısın? 1 milyar değilde o zaman 800 milyon al. 500 milyon daha fazla al. İşte, Faysal Acar bununla mücadele ettiği için belediyeler bunu istemiyorlar.''

''Karşıyaka da sıkıntılı...''

''Buca dışında Karşıyaka da sıkıntılı. Belediye olarak sıkıntılı. hizmet üretemedikleri gibi yanlış işler yapıyor. Yanlış işlerin içinde işte bu bahsettiğim pazar meselesi vardı. Evet hatadan dönüldü ama başka sorunlar da var. Kendi büyükşehir Başkanı mesela Cemil Tugay ile kavgalı. Ondan aldı belediyeyi onunla şimdi kavga ediyor. Önceden konuşamıyordu. Şimdi açık açık konuşuyor. Kavga su yüzüne çıktı yani tamamen.''