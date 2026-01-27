Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Esnaf Otelciler Odası Olağan Genel Kurulu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) Cemal Tercan Salonu’nda gerçekleşiyor. Mevcut başkanı İbrahim Veral’ın tek aday olarak güven tazelemek için yola çıktığı genel kurul, İzmir esnaf teşkilatı ile turizm kanaat önderlerini buluşturdu.

“Dayanışma kültürü oluşturduk”

Genel kurulun açılışında üyelere seslenen Veral, “Bugün burada aynı mesleğin çatısı altında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu salonu dolduran birlik ve beraberlik ruhu sektörümüzün ne kadar güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduğumuzu gösteriyor. Genel kurulumuz mesleğimiz ve şehrimiz adına hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Ata: Başkanımız çalışmalarıyla örnek oluyor

Genel kurulda divan başkanlığı görevine Mustafa Ak, başkan vekilliği görevine ise İlyas Gönen seçildi. Divan kurulunun seçiminin ardından söz alan İESOB Başkanı Ata, “Tablo çok güzel, muhteşem. Odaya ne kadar sahiplenildiği belli oluyor. Bu salondaki tablo, değerli başkanın ne kadar çalıştığının da ispatı. 1 Ocak’ta seçimlerimiz başladı, bu 67’nci seçimimiz. 128 odamızda seçim sürecinin yarısını tamamladık, geriye çok az bir sayımız kaldı. 235 bin esnaf teşkilatı, Türkiye’nin en büyük ikinci birliği. İstanbul’un 144, İzmir’in 128 odası var. 1 Ocak’ta başlayan seçimlerimiz 15 Şubat gibi yüzde 65 olarak tamamlanmış olacak. Başkanımız çalışmalarıyla bize örnek oluyor. Biz de Basmane Oteller sokağında yaptığı hizmetler ve odaya getirdiği yeniliklerle ben kendisini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Genel kurulda Şükran Otel'in sahibi Nuri Kamiloğlu’na odanın ‘Onursal Başkanı’ unvanı verildi. Kamiloğlu ve Başkan Ata’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Odaya yeni isim verildi

Genel kurulda, bakanlığın izni ve oda temsilcilerinin kabulü ile odanın ismi ‘İzmir Otelciler ve Yurt İşletmecileri Esnaf Odası’ olarak değiştirildi. İsim değişikliği ile odada üye sayısının daha da artacağına dikkat çekildi.

Rahmetli başkan Gönen de anıldı

Genel kurulda söz alan İzmirli İş İnsanı Koçali Al, geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybeden İzmir Otelciler Odası’nın önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen’i andı. Gönen’in kentin önemli bir değeri olduğunun altını çizen Al, “Mehmet Gönen bir efsaneydi. 50 yıllık geçmişimiz var. İzmir’de otelcilik için daha yapacağımız çok iş vardı. Gönen ailesi bizim için çok önemli, onu asla unutmamalıyız” mesajı verdi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

İZMİR OTEL PANSİYON VE İŞÇİLERİ ESNAF ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAŞKAN ADAYI: İBRAHİM VERAL

YÖNETİM KURULU

ASİL

1.HAKAN ÇİÇEKOZMAN

2.DENİZ AVŞAR

3.EROL KOZAN

4.ZEHRA SEVER

5.GÖKTUĞ URFALIOĞLU

6.ALİME ÇETİN

YEDEK

1.SAVAŞ GÜRLEYEN

2.BURAK DUR

3.NEDAFET ALABAŞ

4.MEHMET SOLAK

5.TANER BAŞGÖL

6.AKIN ÇAM

7.SERKAN RAMAZANOĞLU

DENETİM KURULU BAŞKANI

ASİL

1.EREN TAKIM

2.ÖZGÜR ÖZER

3.SEMRA GELİNCİK

YEDEK

1.ALİ KARAGÖZ

2.KUBİLAY IŞIK

3.YUSUF GÖLBAŞI