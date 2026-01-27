İzmir’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü denetimlerde, hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Güven Timleri’nden geniş kapsamlı uygulama

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişi ekipler tarafından durduruldu.

GBT sorgusunda ağır suçlar ortaya çıktı

Durdurulan T.P. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, “dolandırıcılık”, “hırsızlık” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında toplam 27 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca şahıs hakkında 2 bin 120 TL tutarında adli para cezası olduğu da tespit edildi.

Gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şahsın cezasının infazı için ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Denetimler sürecek

Yetkililer, İzmir genelinde aranan şahıslara yönelik uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer denetimlerin süreceğini vurguladı.

