Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir'in Çiğli ilçesinde 2022 yılında meydana gelen olayda, 'dur' ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan 3 şüpheli ve polis arasında arbede çıktı.

Polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulan şüpheli B.A. (47), hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru ise gözaltına alındıktan sonra hakkında dava açıldı.

Avukat Özkan Yıldırım, yaşanan olayda polis müvekkilinin de ölebileceği ihtimali olduğunu dikkat çekerek beraat talebinde bulundu.

3 Yıldır üren dava sonunda Mahkeme heyeti, yaşanan ölümlü olayda kusuru bulunmayan polis memuru hakkında beraat kararı verdi. Dosya itiraz yolu açık olmak üzere yerel mahkemede noktalandı.



Yol denetimi yapıyorlardı...



Karşıyaka ilçesinde gece yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçtı. Polisler, aracı takibe aldı.



Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasalı Mahallesi Villalar mevkiine geldiğinde çamura saplandı. Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), B.A. ve M.K. (46) ile polisler arasında arbede çıktı.

Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis memuru, gözaltına alındı. 4 Yıldır süren yargılama sonunda polis memuru Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Ölenin yakınları karara tepki gösterdi.