Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, İzmir Limanı’nın son durumu ile ilgili ve limana ne olacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın geçtiğimiz günlerde liman hakkında sarf ettiği ‘Alsancak Limanı yalnızca yolcu limanı olsun kruvaziyer gemileri gelsin, burası İzmir’in vitrini haline getirilmeli’ cümlelerini eleştirdi.

Korhan Bilgin: Tugay’ın açıklamalarını talihsiz buluyorum

Bir süredir İzmir iş dünyasının ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın liman hakkında medya üzerinden gerçekleştirdikleri tartışmaları değerlendiren ve Tugay’ın açıklamalarını eleştiren Korhan Bilgin, “Bu tartışmalar İzmir Limanı’na ciddi zarar veriyor. Sayın Tugay geçtiğimiz günlerde ‘Alsancak Limanı’nın sadece Kruvaziyer limanı olarak kalmasını önerdi.

Böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu çözümsüzlük üretmenin bir başka yöntemidir. Limanın sadece Kruvaziyer odaklı kalması mümkün değil çünkü böyle işletme yok. Liman işletmelerinin kruvaziyerden hiçbir karı yok, ayakbastı almıyorlar, yanaşma parası talep etmiyorlar. Şimdi konteynırın kaldırılması teklif edilirse böyle bir şeyin olamayacağının bilinmesi gerekir. Turizm masası var, liman ile ilişkileri devam ediyor. Ben böyle bir açıklamayı talihsiz buluyorum İzmir açısından.” dedi.

“Liman ile ilgili umutlarımızı yitiriyoruz”

Ayrıca, geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos ayında Varlık Fonu’nun özelleştirme projesinin olduğundan bahseden ancak masraflardan dolayı söz konusu projenin rafa kalktığının altını çizen Bilgin, İzmir Limanı’nın yatırım gerektiren bir liman olduğunu vurgulayarak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz-Ağustos ayında başlatılan Varlık Fonu’nun bir özelleştirme projesi vardı. Dubai firmasına teklif gitmişti, astarı yüzünden pahalıya geldi çünkü dip temizliği gibi konular da vardı Dip temizliğini Varlık Fonu kendisinin yapacağını söyledi ancak yine pahalı ve verimsiz geldi ve bundan vazgeçildi. Şimdi limanın mendirekleri de her an kopabilir yetkililerden öğreniyoruz. Dalgıçlar hala rapor sunmak için çalışmalarını sürdürüyor, İzmir Limanı yatırım gerektiren bir liman. Ciddi paralar harcanmak zorunda. Limanın yenilenmesi için 100 milyon liranın ayırıldığını söylüyorlar, 100 milyon neye yetecek?

Mesela şimdi otoparkın olduğu yerden silonun olduğu yere kadar yıkılıp AVM yapılacağı söyleniyor bunun içinde otel ve dükkanlar olacakmış. Galataport ve Egeport örneğin hem yolcu getiriyor hem bu işletmeleri yönetiyor. Burada bir karmaşa söz konusu. Bu böyle olunca diğer işletmeler buna nasıl bakacak? Olay biraz eski cazibesini kaybetti. Egeport’un Kuşadası’nda çok ciddi bir kira geliri var. Kuşadası Limanı’nın işletmesi alınırken, kira geliri de düşünülerek girildi. Şimdi Kuşadası’nda 8/10 dolar ayakbastı parası alınıyor. İzmir’deki turizm paydaşları olarak her geçen umudumuzu biraz daha yitiriyoruz, bu işin Temmuz ayından bu yana çözülmesi gerekiyordu diye düşünüyorum.”