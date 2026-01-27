Son Mühür / Seçil Ünlü Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunana usta kalem Hasan Çölmekçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyaretini ele aldı. 'Çerçioğlu daha önce Kılıçdaroğlu’na açtırdığı tesisleri şimdi de Erdoğan’a açtırıyor' iddiasını ele alan Çölmekçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'daki konuşmasında değindi Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

''Kılıçdaroğlu’na TOKİ açtırılır mı?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti sonrası, Özlem Çerçioğlu için ortaya atılan 'Daha önce Kılıçdaroğlu’na açtırdığı tesisleri şimdi de Erdoğan’a açtırıyor' iddiasını değerlendiren Hasan Çölmekçi şunları söyledi:

''Bu iddialar her zaman ortaya çıkar. Şimdi orada Kılıçdaroğlu’na açtırdığı tesisler başka, Erdoğan’a açtırdığı tesisler başka. bir algı yaratmak için ortaya atılan bir iddia bu. Ama orada şu var, Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçmesi durumunda bir değişiklik oldu. Yapılan anketler, bakım. AK Parti’de bir yükseliş var. İkincisi de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın ilk ziyareti bu. 20262’daki ilk ziyaretini Aydın’a yaptı. Orada da bir mesaj verdi. Hem yatırımları açtı, hem de TOKİ açılışına katıldı. Şimdi, Kılıçdaroğlu’na TOKİ açtırılır mı? Ya da şehir hastanesi açtırılır mı? Yani, bu projeleri yapan hükümet. bunu bir düşünmek lazım. Mantıklı olan bir insan bu tip iddialar ortaya atmaz.''

''Türkiye’den maaş alıyorsun, sosyal medyada terörü destekliyorsun''

Son olarak Terörsüz Türkiye sürecine değinen Çölmekçi sözlerine şöyle son noktayı koydu:

''Öte yadan, Cumhurbaşkanı oradan çok güzel terör mesajları verdi. biliyorsunuz Terörsüz Türkiye diye çok önemli bir adım atıldı ve bunun arkasının gelemsi lazım. Türkiye 40 yıl 42 yıl, çok uzun acılar yaşadı. Hem Kürtler hem de türkler yaşadı bu acıyı. Biz başından beri, ikisinin de kardeşçe yürüyebileceği inancındayız. Şimdi siz böyle bir adım atmışken ve Suriye’de Irak’ta Türk bayrakları yakılmışken, Bir yandan Türk ordusu operasyonlar yapıyorken, siz kalkıpta saç örgüsü yapıyorsunuz. Bu, teröre destek vermektir. Sosyal medyada görüyorum, benim devletimden para yerken, maaş alan, doktor, hemşire, böyle videolar çekip destek veriyor.

Terör, her ülkenin baş belasıdır. bir şey varsa masada çözülür. Sayın Bahçeli’nin yol açmasıyla, hükümette elini uzattı ve ‘gelin bu sorunu çözelim’ dedi. Bölgemizde huzur olsun. Güneydoğuda şahane yollar, hastaneler muhteşem şeyler yapıldı. bunlar nasıl oldu? Terörden temizlendikten sonra oldu. Ben ilk gazetecilik yıllarımda hatırlıyorum. Yapılan bu yolları bombalayan teröristler vardı. Halka hizmet olmasın diye. Şimdi de kalkıyorsunuz, teröre destek veriyorsun. Türkiye’den maaş alıyorsun, gidiyorsun sosyal medyada bunlara destek veriyorsun. Ben olsam, 2 dakika tutmam bunları. Bırakın artık Terörsüz Türkiye sürecini başaralım.''