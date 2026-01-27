Son Mühür / İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kemenler Mahallesi sınırları içerisinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan Küçük Menderes Nehri Yatak Islahı Projesi kapsamında açılması öngörülen şist maden ocağı projesi iptal edildiği açıklandı. 20,13 hektarlık alanı kapsayan II-A Grubu (Şist) Malzeme Ocağı için inceleme sürecinde ilgili kurumlardan gelen olumsuz görüşler doğrultusunda projenin ÇED süreci sonlandırıldığı duyuruldu.

Zeytinlikler ve orman alanları gerekçe gösterildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projeye ilişkin görüşünde 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20’nci maddesine işaret edildi. Yazıda, zeytinlik sahalar içinde ve bu alanlara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişimini olumsuz etkileyecek, toz ve duman çıkaran tesislerin kurulamayacağı ve işletilemeyeceği hükmü hatırlatılarak, söz konusu maden ocağının mevzuat açısından uygun bulunmadığı ifade edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ise 6831 sayılı Orman Kanunu ve ÇED Yönetmeliği kapsamında yaptığı değerlendirmede, planlanan faaliyetin orman alanları ve ormancılık çalışmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı yönünde görüş bildirdi.

Aynı alanda ikinci başvuru da reddedildi

Yetkili birimlerce yapılan değerlendirmede, iptal edilen projenin, daha önce yine aynı bölgede ve aynı üretim konusu kapsamında planlanan ve ÇED süreci sonlandırılan şist malzeme ocağı projesiyle örtüştüğü tespit edildi. Buna rağmen proje için 9 Ocak 2026 tarihinde yeniden başvuru yapıldığı ancak bu başvurunun da sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

“Herhangi bir faaliyette bulunulamaz”

Alınan karar doğrultusunda, Küçük Menderes Nehri Yatak Islahı Projesi kapsamında planlanan şist maden ocağıyla ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerektiğinin de altı çizildi.