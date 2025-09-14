Son Mühür- Aralarında Habetürk, Show Tv ve Bloomberg gibi medya kuruluşlarının, Bilgi Üniversitesi'nin, Doğuş Özel Okullarının da bulunduğu Can Holding'e ait 121 şirkete hafta içinde el konulmuştu.

Gözaltına alınan isimler arasında grubun medya biriminin en tepesindeki isim olan Kenan Tekdağ'ın medyadaki gücüne dikkat çeken gazeteci Ali Çağatay, Fatih Altaylı ve Kenan Tekdağ'ın Turgay Ciner döneminde Habertürk'te beraber çalıştıkları sürece dikkat çekti.

Birbirlerini hiç sevmezlerdi...



''Fatih Altaylı ve Kenan Tekdağ birbirlerini hiç sevmezlerdi. Aralarındaki ilişki nefret boyutundaydı. Hatta, öyle ki, Kenan Tekdağ olmasaydı, Habertürk Grubu’nu Fatih Altaylı tek başına ve başına buyruk biçimde yönetecekti.'' diyen Ali Çağatay,

''Ve yine Fatih Altaylı grupta kalabilseydi, o her zamanki dengeci yaklaşımıyla “içerde” değil, “dışarda” olacaktı. Ancak, Turgay Ciner, tuhaf ve düzenli(sistemli) bir şekilde tercihlerini dostu Fatih Altaylı’dan yana değil, yol arkadaşı Kenan Tekdağ lehine kullanmayı yeğledi.

Operasyonun Turgay Ciner’e uzaması ihtimal dahilinde.

Metafizik bir dogma gibi gelebilir size belki ama sanırım Fatih Altaylı’nın ahı tuttu.'' değerlendirmesinde bulundu.