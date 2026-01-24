Son Mühür / Yağmur Daştan - Gayrimenkul sektöründe uzun süredir beklenen düzenlemeler nihayet hayata geçiyor. 1 Şubat 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden yetkilendirme zorunluluğu, tek emlak ofisiyle çalışma modeli ve yapay zeka destekli denetimler devreye girerken; sahte ilanlar, kaparo dolandırıcılığı ve tapuda düşük bedel gösterme uygulamalarına karşı kapsamlı bir dönüşüm başlıyor. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, yeni dönemin sektörde köklü değişiklikler yaratacağını söyleyerek yeni sistemdeki değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

“Mülk sahipleri 1 Şubat’tan sonra tek bir emlak firmasıyla çalışacak”

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikler yaratacağını söyledi. Akgün, mülk sahiplerinin 1 Şubat’tan sonra yalnızca tek bir emlak firmasıyla çalışabileceğini belirterek, “1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek bu değişikliklerin altyapısı aslında 2025 yılı içinde başladı. Kiralık konut ve işyerlerinde, mülk sahipleri e-Devlet üzerinden EİDS yetkisi alarak isterlerse ilanı kendileri verebiliyordu. 1 Şubat 2026’dan itibaren sisteme satılık konut ilanları da tamamen dahil ediliyor. Bu tarihten sonra her tür gayrimenkul ilanı yani kiralık konut, satılık işyeri, satılık konut gibi işlemler için ilan veren kişinin yetkisinin EİDS üzerinden doğrulanması zorunlu olacak. Yani taşınmaz ilanı vermeden önce tapu bilgilerinin doğrulanması şart koşulacak. Kimlik doğrulaması zorunlu hale geliyor, emlak danışmanları yalnızca konut sahibinin e-Devlet üzerinden verdiği yetki ile ilan oluşturabilecek.1 Şubat’tan sonra birden fazla kişi ya da emlak portalı üzerinden ilan girilmesinin, piyasada sahtekârlıkların, düşük fiyat gösterilerek yapılan manipülasyonların ve kaparo alıp kaçma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla, tüm gayrimenkul satışlarında mülk sahibi e-Devlet üzerinden sadece bir emlak ofisini yetkilendirecek” ifadelerini kullandı.

“Aynı dairenin 30 farklı firmada yayınlanması bitiyor”

Bu düzenlemenin sektörde bazı firmalarda tedirginliğe yol açtığını söyleyen Akgün, “Bazı emlak firmalarında panik oluştu. Aynı dairenin 30 farklı firma tarafından ilana konulmasının önüne geçiliyor. Sistem yasal olarak işleyecek ve Gelir İdaresi tarafından yapay zeka destekli denetimlerle takip edilecek” diye konuştu.

“Mayıs ayından itibaren çuvalla para taşıma dönemi sona eriyor”

Mayıs ayından itibaren devreye girecek takas sistemine de değinen Akgün, “Mayıs ayından itibaren takas sistemiyle birlikte çuvalla para taşıma dönemi sona erecek. Bu kapsamda, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’nin taşınmaz satışlarında da zorunlu olması için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Belirlenmiş bankalarda hesap açılacak, para orada bloke edilecek. Referans numarası alınacak ve e-Devlet üzerinden müracaatla vatandaşlarımız tapu dairesinde işlemleri başlatacak. İşlem bittiğinde de tapu dairesinin izniyle para satıcının hesabına geçmiş olacak. Gayrimenkul hareketlerinde çok ciddi bir değişim yaşanacak. Yıllardır söylediğimiz konular artık hayata geçiriliyor” dedi.

“Tapu dairelerinde para dedektifleri olacak”

Tapu işlemlerinde de köklü değişiklikler olacağını vurgulayan Akgün, “Önümüzdeki günlerde tapu dairelerinde insanların çuvalla, çanta ya da valizle para taşıması tamamen son bulacak. Tapu dairelerinde para dedektifleri bulunacak ve paranın kaynağı araştırılacak. Satış bedellerinin gerçek değerleriyle beyan edilmesi de artık zorunlu hale geliyor. Otomobil satışlarında olduğu gibi, gayrimenkul satışlarında da takas sistemlerinde gerçek değerler gösterilecek. İlan portallarında 10 milyon lira olarak görünen bir konut 4 milyona satılıyorsa, ‘6 milyon nerede?’ sorusu sorulacak. Gerçek satış tutarının beyan edilmesi zorunlu hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“Vergi kaybı milyarları buluyor”

Vergi kaybına dikkat çeken Akgün, “10 milyona satılan bir konutun tapuda 2 milyon olarak gösterilmesiyle ciddi vergi kaçakları yaşanıyor. Bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon 588 bin konut satılıyor. Herkes sadece 100 bin lira eksik gösterse, devletten kaçan para milyarları bulur. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda işi sıkı tutuyor” dedi. Yeni dönemde yetkilendirme sisteminin netleşeceğini söyleyen Akgün, “Bundan sonra yalnızca resmi olarak tanımlı, yetki belgesi bulunan şirketlere emlak satış yetkisi verilecek. Sistem tamamen kayıt altına alınacak” diye konuştu.