Her akşam saat 19.00'da ekrana gelen "Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber" programının deneyimli sunucusu, Avrupa'daki gazetecilik etkinliklerine katılım nedeniyle kısa süreli bir ara verdi. Tepeli'nin toplantıların ardından ekran başına döneceği belirtildi.

Selçuk Tepeli kimdir?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Tepeli, yüksek lisansını Fransa'daki IEP Rennes'de Avrupa Birliği, Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine tamamladı.

Gazetecilik kariyerine yazılı basınla başlayan Tepeli, Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde yayın yönetmenliği yaptı. Televizyon dünyasına Habertürk TV ile adım attı. Burada genel yayın yönetmenliği görevinin yanı sıra Ceyda Karan ile birlikte "Eksen" ve "Gün Başlıyor" programlarını sundu.

FOX Ana Haber dönemi

Selçuk Tepeli'nin kariyerindeki dönüm noktası 2020 yılında geldi. Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasının ardından ana haber bülteninin yeni sunucusu olarak ekrana geldi. 7 Eylül 2020'de ilk kez izleyici karşısına çıkan Tepeli, kısa sürede eleştirel üslubu ve yorumlarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Program içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle gündem yorumları yapan sunucu, 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel programı da sundu. Kanalın adının NOW TV olarak değişmesiyle birlikte program "Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber" adını aldı.

Kariyer özeti

Dönem Görev Aktüel Dergisi Yayın Yönetmeni Newsweek Türkiye Yayın Yönetmeni Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni, Program Sunucusu FOX TV / NOW TV Ana Haber Sunucusu (2020 - günümüz)

Özel hayatı

Selçuk Tepeli evli ve iki çocuk babası. Meslek hayatı boyunca özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Tepeli, ekranda gösterdiği duruşu ve haberciliğe bakış açısıyla tanınıyor.