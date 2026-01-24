Son Mühür- Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve program kapsamında Aydın’a geliyor.

Ziyaret programında 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Atatürk Kent Meydanı’nda Aydınlılara hitap etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi Aydın’da açılıyor

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Aydın Şehir Hastanesi, Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi olma özelliğini taşıyor.



6 bin 973 konut için kura çekimi yapılacak

Ziyaret kapsamında “Ev Sahibi Türkiye” projesi çerçevesinde Aydın’da inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılacak. Kura töreninin de yine Atatürk Kent Meydanı’ndaki program sırasında yapılması bekleniyor.

Atatürk Kent Meydanı sabah saatlerinden itibaren doldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı, sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce vatandaşla doldu.

Aydınlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşmayı ve gündeme dair vereceği mesajları büyük bir merakla bekliyordu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ziyareti de gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın programı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor.

İzmir’de havalimanında karşılandı

Aydın programı öncesinde İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı’nda protokol tarafından karşılandı.

Karşılama heyetinde İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, DEÜ eski Rektörü Nükhet Hotar ve partililer yer aldı.

Karşılayanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bulundu.