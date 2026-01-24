Sanat yönetmeni ve tiyatro eğitmeni Mine Atlatmaz’ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Dikili Umut Tiyatrosu, daha önce ilçede ve çevre yerleşimlerde sahnelediği kısa komedi oyununun ardından bu kez cezaevlerini kapsayan özel bir projeyi hayata geçirdi. “Umutlu mahkumlar” adıyla başlatılan proje kapsamında topluluk, tutuklu ve hükümlülerle buluştu.

İki cezaevinde sahnelendi

Mine Atlatmaz’ın yazıp yönettiği ve ekibiyle birlikte sahne aldığı “Cinayet ve çay saati” adlı oyun, 16 Ocak’ta Aliağa Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, 22 Ocak’ta ise Bergama Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sahnelendi. Gösterimler, cezaevlerinde bulunan izleyicilerden büyük beğeni aldı. Proje kapsamında oyunun 3 Şubat Salı günü Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda sahneleneceği bildirildi.

“Amacımız umut ışığı olmak”

Proje hakkında açıklamada bulunan Mine Atlatmaz, tiyatro topluluğunun 2000 yılında “Umut hep var” sloganıyla kurulduğunu belirterek, bugüne kadar “Umutlu çocuklar”, “Umutlu kadınlar” ve “Umutlu patiler” gibi birçok sosyal projeye imza attıklarını ifade etti.

Atlatmaz, “Şimdi ise cezaevlerinde sevdiklerinden uzak, topluma kazandırılmayı bekleyen mahkumlar için ‘Umutlu mahkumlar’ projesiyle sahne aldık. Amacımız, onlara umut ışığı olmak ve bir nebze de olsa tebessüm etmelerini sağlamak. Bu projeyi Adalet Bakanlığı’nın desteğiyle tüm Türkiye’deki cezaevlerine yaymak istiyoruz” dedi.