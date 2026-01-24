Basketbol Süper Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, yarın sahasında ligin en güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele Enka Spor Salonu’nda

İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde Enka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 18.00’de başlayacak. Mücadele, hem ligdeki dengeler hem de Petkimspor’un çıkış arayışı açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Beko formda geliyor

Sarı-lacivertliler, son olarak EuroLeague’de İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz’i sahasında 84-71 mağlup ederek moral buldu.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde ise oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılarak form grafiğini yukarı taşıdı.

Petkimspor Avrupa’da lider, ligde sıkıntılı

Aliağa Petkimspor cephesinde ise tablo iki farklı kulvarda dikkat çekiyor. İzmir ekibi, FIBA Avrupa Kupası 2’nci Tur Grubu’nda liderlik koltuğunda otururken, ligde ise zor bir süreçten geçiyor.

Yeşil-beyazlılar, son olarak Avrupa arenasında İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari’yi 82-70 yenerek önemli bir galibiyet elde etmişti.

Ligde son 4 maç kaybedildi

Ancak Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Evinde oynayacağı Fenerbahçe Beko maçı, İzmir temsilcisi için hem kötü gidişatı durdurmak hem de moral kazanmak adına büyük bir fırsat olarak görülüyor.