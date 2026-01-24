Son Mühür/ Seçil Ünlü - Karşıyaka Belediyesi, 24 Ocak 1993’te katledilen Uğur Mumcu için Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda anma töreni düzenledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mustafa Vatansever, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, CHP İzmir İl yöneticileri ve partililer, geçmiş dönem Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Pasinligil, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ali Ekber Güneş tarafından Ataol Behramoğlu’nun “Uğur Mumcu’ya ağıt değil övgü” şiiri okundu. Konuşmaların ardından Mumcu’nun büstüne karanfiller bırakıldı.

Törende ayrıca Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında demokrasi şehitleri ile aynı gün ölüm yıl dönümü olan Gaffar Okkan ve İsmail Cem de saygıyla anıldı.

Ünsal: “Uğur Mumcu’nun kalemi daimi bir ışıktır”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuşmasında Uğur Mumcu’nun gazetecilik anlayışına ve demokrasi mücadelesine dikkat çekti. Ünsal, “Uğur Mumcu’nun kalemi, gerçeğin peşinden ödünsüz koşanlar için daimi bir ışıktır. Onun mücadelesi, özgür basının ve demokrasinin vazgeçilmez olduğunun en güçlü kanıtıdır. Uğur Mumcu’yu anmak yalnızca geçmişi hatırlamak değil, geleceğe dair sorumluluk almaktır. Bizler Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerini korumak için onun cesaretinden ilham alıyoruz” dedi.

Ünsal, aynı gün anılan Gaffar Okkan ve İsmail Cem’i de rahmetle anarak, Karşıyaka Belediyesi olarak Mumcu’nun cesaretini, Okkan’ın fedakârlığını ve Cem’in vizyonunu yaşatmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Vatansever: “Uğur Mumcu halkının vicdanıydı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mustafa Vatansever ise konuşmasında, “Uğur Mumcu halkının vicdanıydı. 1975 yılında kaleme aldığı ‘Sesleniş’ yazısı bugün de yol gösterici niteliktedir. O, doğruların insanıydı, iyi bir Cumhuriyet sevdalısıydı. Bugün, hüzünden çok sorumluluklarımızı hatırlama günüdür. Uğur Mumcu’yu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerden saygı mesajı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Pasinligil de Mumcu’nun hukuk temelli gazetecilik anlayışına dikkat çekti. Pasinligil, Uğur Mumcu’nun yaşamı boyunca 26 kitap kaleme aldığını hatırlatarak, “Cumhuriyetin temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlılığını çalışmalarıyla ortaya koyan gazeteci büyüğümüzü saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.