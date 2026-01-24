Edinilen bilgilere göre kaza, Aliağa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı.

Şantiyeye malzeme getiren esnaf Remzi Merge, kamyondan aldığı yükü boşaltmak için geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Geri manevra sırasında fark edilmedi

İddiaya göre iş makinesi operatörü, yük boşaltma işlemi sırasında geri manevra yaptığı esnada Remzi Merge’yi fark edemedi. İş makinesinin çarpmasıyla yere savrulan Merge, olay yerinde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören diğer çalışanlar ve şantiyedekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 39 yaşındaki Remzi Merge’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, şantiyede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Remzi Merge’nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörü gözaltına alındı

Kazaya karışan iş makinesinin operatörü M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.