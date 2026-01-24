Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ni (ALOSBİ) ziyaret etti. ALOSBİ Başkanı Tezcan, kendi bünyelerinde kuracakları barajın yapım çalışmasının hızlanması için Çankırı’dan destek istedi. Konuşma sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ı arayarak, OSB’nin başvurusu hakkında bilgi aldı.

ALOSBİ Başkanı Tezcan, “Sanayiciyi susuz bırakmama görevim var”

AK Parti İzmir Milletvekili Aliağa ziyaret programı kapsamında Türkiye’nin gurur kaynağı OSB’lerden biri olan Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Toplantı odasında Çankırı ve ekibine, ALOBİ Bölge Müdürü Müge Banu Benek tarafından ALOSBİ’yi tanıtan bir sunum yapıldı. Sunumda, yaklaşık 10 milyon metrekare alan üzerine kurulan olan OSB’nin ‘Kuruluş aşamasından bu yana istihdamı, dış ticareti, yenilikçi ürünleri ile, ülke ekonomisinde ve global pazarda söz sahibi sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran ve dünya markası bir üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ); modern yönetim anlayışı ve yapmış olduğu uygulamalar ile sanayicilerin, yerli-yabancı sanayi bölgelerinin ilgi odağı olduğu’ ifade edildi.

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile protokol imzalarsak barajı bir yılda bitiririz”

İzmir’de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle birkaç yıl önce OSB bünyesinde bir baraj yapımı için çalışmalarına başladıklarını anlatan ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, çalışmalarının detaylarını AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve ekibine anlattı. Barajın projelerinin hazır olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘olumlu’ görüş verdiğini anlatan Tezcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ‘Yer Seçimi Protokolü’ imzalama aşamasında olduklarını söyledi. “Bakanlıktan onay alırsak barajı bir yılda tamamlarımız” diyen Tezcan, Çankırı’dan işlemlerin hızlanması noktasında destek istedi.

İşte o konuşma !

Konuşma sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ı arayarak, OSB’nin başvurusu hakkında bilgi alan Ceyda Bölünmez Çankırı, Bakan İnan’a detayları aktardı. İnan ile Çankırı arasında şu diyalog geçti, “Sayın bakanım ALOSBİ’nin bir baraj süreci var, sizin de bilginiz dahilideymiş. Buradaki süreç ile ilgili ne yapabiliriz Sayın Bakanım. Kendi sularını üretmek istiyorlar. Ben size bize aktardıkları notları da ileteceğiz. Baraj yapımı için Dünya Bankası’na başvura yapacaklar. Pazartesi detayları konuşuyoruz o halde, tamam sayın bakanım” dedi.

“Sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın sorunlarını çözmek için canla başla çalışıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Çankırı, “Sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın sorunlarını çözmek için canla başla çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında bizlere aktarılan sorun, talep ve istekler konusunda da bakanlarımıza bir telefonla ulaşıp karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Muhalefet, ‘iktidar milletvekilleri sahada yokmuş’ gibi bir algı yürütmeye devam etse de vatandaş gerçeği görüyor. Bizlerin sahada olduğumuzu biliyor. Bu yüzden ülkemizi 23 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor”

Tezcan’dan Çankırı’ya teşekkür plaketi

Tezcan, ziyaretleri ve destekleri için AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Çankırı, ekibi ve sanayiciler, toplantı sonunda bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.