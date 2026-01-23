Türkiye'nin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir'de, lojistik süreçlerin ve resmi yazışmaların aksamadan yürütülebilmesi adına posta kodları kritik bir rol üstleniyor. Vatandaşlar yeni bir eve taşındıklarında ya da e-ticaret sitelerinden sipariş verirken sistemin zorunlu kıldığı bu beş haneli numarayı öğrenmek istiyor. Temel olarak ilin plaka kodunu referans alan bu sistem, ilçelerin ve semtlerin dağılımına göre özelleşiyor. Hatalı girilen kodlar gönderilerin yanlış adreslere gitmesine veya teslimatın gecikmesine yol açabildiği için güncel verilerin kullanılması gerekiyor. Peki, merkez ve taşra ilçeler için hangi numaralar giriliyor? İşte detaylar.

İZMİR POSTA KODU KAÇTIR

Türkiye'deki posta kodu sistematiği, illerin trafik plaka kodları üzerine kuruludur. Bu doğrultuda 35 plaka koduna sahip olan İzmir'in posta kodu da 35000 olarak kabul ediliyor. Ancak bu numara genellikle il genelini temsil ediyor ve tek başına adres teslimatlarında yeterli olmuyor. Gönderilerin veya hizmetlerin tam noktaya ulaşabilmesi için, 35 ile başlayan ve ardından gelen üç hanenin ilgili ilçeyi veya semti tanımladığı beş haneli kodların kullanılması şart koşuluyor.

İZMİR İLÇELERİNİN POSTA KODLARI NELERDİR

İzmir genelinde posta kodları, vatandaşın ikamet ettiği ilçeye göre değişkenlik arz ediyor. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerden biri olan Bornova için posta kodu 35040 olarak kullanılırken, Karşıyaka ilçesinde işlemler 35600 kodu üzerinden yürütülüyor. Şehrin merkezi noktalarından Konak ilçesi 35220 kodunu kullanıyor. Bir diğer büyük ilçe olan Buca sakinleri ise adres bildirimlerinde 35390 numarasını tercih ediyor.

İzmir'in diğer popüler ilçelerine bakıldığında, Balçova için geçerli kodun 35330, Bayraklı için ise 35530 olduğu görülüyor. Turistik bölgelerden Çeşme posta kodu 35930 şeklinde sisteme girilirken, Urla ilçesi 35430 kodunu kullanıyor. Kuzey aksında yer alan Menemen ilçesinde 35660 geçerliyken, Aliağa için 35800 kodu tanımlanıyor. Güney bölgesinde bulunan Gaziemir ilçesi 35410 ile, Torbalı ise 35860 ile işlem görüyor. Vatandaşların mahalle detayına inmeden önce bağlı bulundukları ilçenin bu ana kodlarını bilmeleri, işlemlerin büyük çoğunluğunu çözüme kavuşturuyor.