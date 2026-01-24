Son Mühür/Merve Turan- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen taşınmaz satış ihalelerine ilişkin kararlar, 19 Ağustos 2025 tarihli ve 03 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar kapsamında İzmir’in Çeşme ve Menderes ilçelerinde yer alan kamu mülkiyetindeki yüksek değerli taşınmazların satışı resmileşti.

Çeşme’de 331 milyon TL’lik satış

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi’nde bulunan, 7929 ada 1 parsel numaralı taşınmazın satışı onaylandı. Yaklaşık 4 bin 81 metrekare büyüklüğündeki alan, gerçekleştirilen ihale sonucunda 331 milyon TL bedelle Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Ticaret A.Ş.’ye devredildi.

İhale şartnamesine göre, sözleşmenin imzalanmaması ya da yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde yatırılan teminatın idare lehine gelir kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği hükme bağlandı.

Dalyan Mahallesi’ndeki taşınmaz 161 milyon TL’ye ihale edildi

Çeşme’nin Dalyan Mahallesi’nde, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan 8163 ada 6 parsel numaralı taşınmazın satışı da aynı karar kapsamında onaylandı. Yaklaşık 3 bin 188 metrekarelik alan, 161 milyon TL bedelle en yüksek teklifi sunan Mebal Ortak Girişim Grubu’na ihale edildi.

Şartname hükümleri doğrultusunda, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teminatın irat kaydedilmesi ve ihalenin iptali öngörülüyor.

Menderes’te 711,6 milyon TL’lik büyük satış

İzmir’in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi’nde yer alan ve Maliye Hazinesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazlar da özelleştirme kapsamına alındı. Toplam 32 bin 612 metrekare yüzölçümüne sahip, 2899 ada 5, 6 ve 8 parselleri kapsayan alanlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde satışa sunuldu.

Söz konusu taşınmazlar, ihale sonucunda 711 milyon 600 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satıldı. Sözleşmenin imzalanmaması halinde teminatın idare lehine gelir kaydedileceği belirtildi.

Dört ayrı Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan dört ayrı Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir’in farklı ilçelerinde bulunan Hazine ve kamuya ait çok sayıda taşınmazın özelleştirilmesine onay verildi. Aynı kararlar kapsamında bazı alanlara ilişkin satış işlemleri ve imar planı değişiklikleri de resmiyet kazandı.

Toplam satış bedeli 1,2 milyar TL’yi aştı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte İzmir’de tek günde satışı onaylanan kamu taşınmazlarının toplam bedeli 1 milyar 203 milyon 600 bin TL olarak kayıtlara geçti.