Yargıtay Başkanlığı tarafından İzmir’de önemli bir organizasyona imza atıldı. İzmir'de gerçekleştirilen “Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı” başlamış oldu. Çalıştayda, iş hukuku alanındaki uygulama farklılıkları ele alınırken, yargıda karar birliğinin güçlendirilmesi ve dava süreçlerinin daha öngörülebilir hale getirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

Çalıştay Balçova’da!

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya yargı camiasının önemli isimleri katılım gösterdi.

Programa; Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Muvaffak Meşe gibi isimler katılım gösterdi.

“Aynı hukuki yaklaşımı sunmalıyız”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan isim Ömer Kerkez oldu. Kerkez, vatandaşların yargıdan en büyük talebinin kısa sürede sonuçlanan ve çelişki içermeyen kararlar olduğunu ifade etti.

Kerkez tarafından, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay kararları arasındaki uyumun yargıya duyulan güven açısından kritik olduğuna vurgu yapıldı.

“Sayının azaltılması şart”

Yargıtay Başkanı Kerkez tarafından ayrıca Türkiye’de yargı sisteminin yoğun iş yüküyle karşı karşıya olduğuna da vurgu yapıldı.

2016 yılında yürürlüğe giren istinaf sisteminin bölge adliye mahkemelerinin önemli bir görev üstlendiğini belirten Kerkez, mevcut mahkeme heyetlerinin çok sayıda dosyayla uğraşmak zorunda kaldığını belirtti.

