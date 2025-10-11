Son Mühür- Türk rap müziğinin son dönemdeki en popüler isimlerinden Blok3, Samsun’da verdiği konserle yine adından söz ettirdi. Konsere yoğun ilgi nedeniyle kapılarda uzun kuyruklar oluşurken, sahne öncesinde yaşanan gecikme sırasında ıslık sesleri yükseldi.

KAPIDA BİNLERCE KİŞİ BEKLEDİ

Samsun’daki konser öncesinde binlerce hayran, mekânın girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle konserin başlaması gecikince, Blok3 sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Genç rapçi, Instagram hikâyesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kapıdaki sıranın bitmemesi nedeniyle sizi biraz bekleteceğim Samsun. Sizi seviyorum.”

“HİKAYEYİ ATANA KADAR ISLIK SESİ YOKTU”

Blok3’ün paylaşımının ardından konser alanında ıslık sesleri duyulmaya başladı. Bunun üzerine genç sanatçı, duruma ilişkin bir açıklama yaptı:

“Arkadaşlar herkese selamlar, hikaye atana kadar bir tane ıslık sesi yoktu. Hikayeyi bir attım, herkes ıslık çalmaya başladı. Kapıda bin 500 kişi var, onlar gelmeden konser yapsam verdikleri paraya haksızlık olmaz mı? İşinden gücünden gelen insanlar var.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sıra bitip seyircilerin tamamının içeri girmesinin ardından sahneye çıkan Blok3, performansıyla Samsunluları coşturdu. Konserde yaşanan bu olay ve rapçinin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.