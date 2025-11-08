NBA’de Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün’ün etkili performansı, takımını yenilgiden kurtaramadı. Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs’e 121-110 mağlup oldu. 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Bu sonuçla Rockets’ın 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, takım 8. maçında 3. yenilgisini aldı. Spurs ise 8. karşılaşmada 6. galibiyetini elde etti.

Skor detayları

Fiserv Forum’da oynanan karşılaşmada Milwaukee Bucks, Chicago Bulls’u 126-110 mağlup etti. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle öne çıkarak neredeyse triple-double yaptı. Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma 11 sayıyla maçı tamamladı. Bulls cephesinde ise Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle double-double yaparken, Matas Buzelis 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.