Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Türk futbolu adına unutulmaz bir skor ortaya çıktı. Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Juventus’u 5-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Bu sonuç yalnızca farklı skoruyla değil, istatistiksel ve tarihsel açıdan yarattığı etkiyle de dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından ise “Juventus en son hangi maçta kalesinde 5 gol görmüştü?” sorusu gündeme taşındı.

İtalyan ekibi Juventus, bir maçta son olarak 13 Ocak 2023’te Serie A’da Napoli deplasmanında kalesinde 5 gol görmüştü. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı mücadeleden 5-1’lik yenilgiyle ayrılmıştı. Napoli adına Victor Osimhen (2), Khvicha Kvaratskhelia, Amir Rrahmani ve Eljif Elmas ağları sarsarken, Juventus’un tek sayısı Angel Di Maria’dan gelmişti. O dönem Napoli’nin teknik direktörlüğünü üstlenen Luciano Spalletti’nin bugün Juventus’un başında olması ise futbolun ilginç tesadüflerinden biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray karşısında alınan 5-2’lik sonuç, Torino temsilcisinin yaklaşık üç yıl aradan sonra bir maçta yeniden 5 gol yemesi anlamına gelirken, Avrupa sahnesinde böylesine ağır bir skor yaşayan Juventus görüntüsü alışılmışın dışında değerlendiriliyor.

Juventus Avrupa kupalarında 5 gol yedi mi?