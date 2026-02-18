Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Türk futbolu adına unutulmaz bir skor ortaya çıktı. Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Juventus’u 5-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Bu sonuç yalnızca farklı skoruyla değil, istatistiksel ve tarihsel açıdan yarattığı etkiyle de dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından ise “Juventus en son hangi maçta kalesinde 5 gol görmüştü?” sorusu gündeme taşındı.
Juventus en son hangi maçta 5 gol yedi?
İtalyan ekibi Juventus, bir maçta son olarak 13 Ocak 2023’te Serie A’da Napoli deplasmanında kalesinde 5 gol görmüştü. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı mücadeleden 5-1’lik yenilgiyle ayrılmıştı. Napoli adına Victor Osimhen (2), Khvicha Kvaratskhelia, Amir Rrahmani ve Eljif Elmas ağları sarsarken, Juventus’un tek sayısı Angel Di Maria’dan gelmişti. O dönem Napoli’nin teknik direktörlüğünü üstlenen Luciano Spalletti’nin bugün Juventus’un başında olması ise futbolun ilginç tesadüflerinden biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray karşısında alınan 5-2’lik sonuç, Torino temsilcisinin yaklaşık üç yıl aradan sonra bir maçta yeniden 5 gol yemesi anlamına gelirken, Avrupa sahnesinde böylesine ağır bir skor yaşayan Juventus görüntüsü alışılmışın dışında değerlendiriliyor.
Juventus Avrupa kupalarında 5 gol yedi mi?
Juventus cephesinde dikkat çeken bir diğer istatistik ise Avrupa kupaları tarihine yansıdı. İtalyan temsilcisi, 1959’dan bu yana ilk kez bir Avrupa kupasının eleme aşamasında kalesinde 5 gol görmüş oldu. Bu veri, alınan yenilginin sıradan bir skor olmadığını ortaya koyarken; Avrupa geleneği güçlü bir kulübün eleme turunda böylesine farklı bir mağlubiyet yaşaması kulüp tarihinin nadir anları arasına girdi. Galatasaray’ın elde ettiği galibiyet ise bu yönüyle yalnızca güncel bir başarı olarak değil, aynı zamanda arşivlere geçen tarihi bir sonuç olarak değerlendirildi.