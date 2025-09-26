Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, 30 Ekim Salı günü saat 22.00’de Rams Park’ta Liverpool’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde Galatasaray yönetimi, maçın bilet fiyatlarına ilişkin resmi duyuruyu yaptı.
Tepki yağdı
Galatasaray’ın açıkladığı bilet fiyatlarına göre, Premium kategori 50 bin lira, en uygun bilet ise 2 bin 200 lira olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar taraftarlar arasında tepkiye neden oldu; birçok kişi fiyatları fazla yüksek buldu.
Galatasaray-Liverpool maçı bilet fiyatları
Premium: 50.000 TL
Delux: 48.000 TL
Lux: 46.000 TL
Classic: 44.000 TL
1. Kategori: 30.000 TL
2. Kategori: 27.000 TL
3. Kategori: 25.000 TL
4. Kategori: 22.000 TL
5. Kategori: 21.000 TL
6. Kategori: 18.000 TL
7. Kategori: 17.000 TL
8. Kategori: 12.000 TL
9. Kategori: 10.000 TL
10. Kategori: 2.700 TL
11. Kategori: 2.300 TL
Misafir: 2.300 TL