Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, 30 Ekim Salı günü saat 22.00’de Rams Park’ta Liverpool’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde Galatasaray yönetimi, maçın bilet fiyatlarına ilişkin resmi duyuruyu yaptı.

Tepki yağdı

Galatasaray’ın açıkladığı bilet fiyatlarına göre, Premium kategori 50 bin lira, en uygun bilet ise 2 bin 200 lira olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar taraftarlar arasında tepkiye neden oldu; birçok kişi fiyatları fazla yüksek buldu.

Galatasaray-Liverpool maçı bilet fiyatları

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

1. Kategori: 30.000 TL

2. Kategori: 27.000 TL

3. Kategori: 25.000 TL

4. Kategori: 22.000 TL

5. Kategori: 21.000 TL

6. Kategori: 18.000 TL

7. Kategori: 17.000 TL

8. Kategori: 12.000 TL

9. Kategori: 10.000 TL

10. Kategori: 2.700 TL

11. Kategori: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL