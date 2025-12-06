Trabzonspor’un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğindeki stres kırığı nedeniyle ameliyat edildi. Operasyon, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından gerçekleştirildi.

SAĞLIK DURUMU VE REHABİLİTASYON SÜRECİ

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Futbolcumuz Rayyan Baniya’ya sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Şimdi sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayacak” ifadelerini kullandı.

RAYYAN BANİYA’NIN SAHALARA DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Baniya’nın kulüp sağlık ekibi gözetiminde uzun bir rehabilitasyon sürecine başlayacağı belirtildi. Teknik heyet ve taraftarlar, oyuncunun sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini bekliyor.