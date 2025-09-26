Son Mühür- UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de kötü sonuçtan çok kötü oyun endişe yarattı.

Ligde üst üste Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılan Sarı Lacivertliler'de mazbatasını alan Sadettin Saran dönemi resmen başlamış oldu.

Futbol takımına yönelik atacağı adımlar merakla beklenen Saran, ilk hamleyi takımın lider oyuncularıyla özel bir toplantıyla gerçekleştirdi.



Devin Özek ve Tedesco katılmadı...



2 yıllık sözleşme yapan ancak alınan başarısız sonuçların ardından takımda geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Tedesco'nun yanı sıra Ali Koç dönemindeki transferlerin baş sorumlusu olarak gösterilen Devin Özek de toplantıda yer almadı.

Başta takım kaptanları Mert Hakan Yandaş ve Milan Skriniar olmak üzere takımın yıldız futbolcuları Fred, Cenk Tosun, Asensio, Edson Alverez'le bir araya gelen Sadettin Saran'ın oyunculardan gelen eleştirilere kulaklarını tıkayarak sahada mücadele dışında bir şey düşünmemelerini istediği öğrenildi.