Ankara’da gerçekleştirilen Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Mehmet Kaya, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

GENEL KURULDA MALİ RAPORLAR SUNULDU

Toplantıda kulübün mali planı ve denetim raporları da üyelerle paylaşıldı. Mevcut başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin arasında geçen yarışta, kürsü konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.

ÇAĞRI ÇETİN TEK ADAY KALDI

Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle Çağrı Çetin tek aday olarak kaldı. Çetin, yaptığı açıklamada, “Antidemokratik bir seçimde bulunmak istemiyoruz. Bize ben çekildim diyor. Gençlerbirliği’nin sahibi biziz” dedi.

GENEL KURULDA GERGİNLİK TIRMANDI

Çetin’in röportajı sırasında ortam daha da gerilirken, bazı genel kurul üyeleri ile Ankara Spor Şube polisleri arasında arbede yaşandı. Olay, kulüp içinde tansiyonun yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.