Rennes formasıyla 8 lig maçında oynayan Przemyslaw Frankowski, toplam 525 dakika sahada kaldı. Galatasaray, bu transferden 8,45 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Brezilya ekibi Vasco da Gama formasıyla 10 maçta toplam 823 dakika sahada kalan Carlos Cuesta için opsiyon bedeli 7,3 milyon euro olarak belirlendi. Kolombiyalı savunmacının kalıcı transferi neredeyse kesin olarak görülüyor.

Jelert için benzer senaryo olmayabilir