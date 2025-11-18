Son Mühür - Galatasaray, sezon başında farklı liglere kiraladığı yabancı oyunculardan önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, toplam 33,75 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonlarının büyük kısmının devreye girmesini bekliyor. Performanslarıyla öne çıkan Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Przemyslaw Frankowski ve Carlos Cuesta’nın kulüplerinde düzenli forma giymesi, opsiyonların gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Tek belirsizlik ise Elias Jelert’in durumunda yaşanıyor.
8 milyonluk beklenti
Serie A ekibi Hellas Verona’da düzenli forma giyen Victor Nelsson, 11 maçta toplam 990 dakika sahada kaldı. Danimarkalı stoperin sözleşmesindeki 8 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Zaniolo için 10 milyon euro
İtalya’ya dönen Nicolo Zaniolo, Udinese formasıyla 10 maçta toplam 627 dakika sahada kaldı. İtalyan kulübünün, 10 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.
Frankowski'nin opsiyonu 8.45 milyon euro
Rennes formasıyla 8 lig maçında oynayan Przemyslaw Frankowski, toplam 525 dakika sahada kaldı. Galatasaray, bu transferden 8,45 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.
Cuesta kalıcı olarak transfer olacak
Brezilya ekibi Vasco da Gama formasıyla 10 maçta toplam 823 dakika sahada kalan Carlos Cuesta için opsiyon bedeli 7,3 milyon euro olarak belirlendi. Kolombiyalı savunmacının kalıcı transferi neredeyse kesin olarak görülüyor.
Jelert için benzer senaryo olmayabilir
Premier Lig ekibi Southampton’a kiralanan Elias Jelert, yalnızca 4 maçta toplam 169 dakika sahada kalabildi. Oyuncunun 8,5 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonunun kullanılma ihtimali düşük görülüyor. Galatasaray yönetimi, diğer dört oyuncudan gelecek yüksek gelire güveniyor ve sezon planlamasını bu doğrultuda yapıyor. Sarı-kırmızılıların ocak ve yaz transfer dönemleri, bu gelir akışının netleşmesine göre şekillenecek.