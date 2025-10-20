Son Mühür - Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla dikkat çeken Sinan Gümüş, 31 yaşına geldiğinde kulüpsüz kaldı. Bir dönem Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak anılan Gümüş, profesyonel kariyerine 2014'te Galatasaray’da adım atmış ve 5 yıl içinde 8 kupa sevinci yaşamıştı.
Birçok başarıya imza attı
Sinan Gümüş, Galatasaray'da geçirdiği dönemde hem performansıyla hem de özellikle kritik anlarda attığı gollerle taraftarın gönlünde yer edindi. Oyuna sonradan girip skora yaptığı katkılarla sıkça öne çıkan Gümüş, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere önemli başarılara imza attı.
Sinan Gümüş'ün kariyeri
2019 yazında Serie A temsilcisi Genoa’ya transfer olan Sinan Gümüş, burada beklediği süreleri alamayınca Avrupa macerası kısa sürdü. Ardından kiralık olarak Antalyaspor’a dönerek yeniden Süper Lig’e adım attı. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe’ye imza atan Gümüş, sarı-lacivertli takımda ise istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Genellikle yedek kulübesinde kalan tecrübeli oyuncu, beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Fenerbahçe sonrası yeniden Antalyaspor’un yolunu tutan Gümüş, son olarak Eyüpspor forması giydi ancak burada da aradığı çıkışı bulamayarak sezon sonunda takımdan ayrıldı.
Kulüpsüz kaldı
Transfer döneminde menajeri aracılığıyla farklı kulüplerle temas kurmasına rağmen anlaşma sağlayamayan Sinan Gümüş, sezon bitiminde kulüpsüz kaldı. 31 yaşındaki oyuncunun, ara transfer dönemini beklediği ve gelecek tekliflere açık olduğu bildirildi.