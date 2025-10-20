Son Mühür - Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla dikkat çeken Sinan Gümüş, 31 yaşına geldiğinde kulüpsüz kaldı. Bir dönem Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak anılan Gümüş, profesyonel kariyerine 2014'te Galatasaray’da adım atmış ve 5 yıl içinde 8 kupa sevinci yaşamıştı.

Sinan Gümüş, Galatasaray'da geçirdiği dönemde hem performansıyla hem de özellikle kritik anlarda attığı gollerle taraftarın gönlünde yer edindi. Oyuna sonradan girip skora yaptığı katkılarla sıkça öne çıkan Gümüş, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere önemli başarılara imza attı.

Sinan Gümüş'ün kariyeri