Benfica ile Casa Pia arasında 2-2 biten maçın ardından sahaya girip hakeme sert itirazlarda bulunan Mario Branco’ya ceza verildi. Portekiz Futbol Federasyonu, Branco’yu 20 gün süreyle tedbirli olarak sahalardan men ederken, soruşturmanın devam ettiği ve cezayı artırabilecek unsurların değerlendirildiği ifade edildi. Portekiz medyası, Federasyonun Mario Branco’ya 6 aya kadar sahalardan men cezası verebileceğini bildirdi. Branco’nun hakeme yönelik sözlü saldırısının ciddiyeti, cezanın üst sınırdan uygulanabileceği yorumlarını gündeme getirdi.

A Bola gazetesi, maçın hakemi Gustavo Correia’nın detaylı raporunu yayımladı. Rapora göre, Branco maçın bitimiyle sahaya girip hakeme, “Göğsündeki amblemi onurlandır. Sen bir utanç kaynağısın. Seni ve VAR’daki Joao Bento’yu mahvedeceğim” şeklinde sözler sarf etti. Hakemin beyanına göre Branco, soyunma odası koridoruna kadar hakemi takip ederek sözlü saldırısını daha da sertleştirdi ve, “Seni mahvedeceğim, buna emin ol. Seni de Bento’yu da… S… palyaçolar! Yaptıklarınız utanç verici” dedi. Olay Portekiz’de geniş yankı uyandırırken, Benfica yönetiminin yapacağı savunma ve Mario Branco’ya verilecek cezanın kariyerine ciddi etkileri olabileceği konuşuluyor.