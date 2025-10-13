Sanayide üretim ve ihracat, artış gösteren enflasyon, dalgalanan döviz kurları ve yüksek faiz oranları nedeniyle ciddi baskı altında.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat, mevcut ekonomik tablonun reel sektörü ağır şekilde etkilediğini belirterek, “Şirketler artık bütçe yapamıyor, ihracatta rekabet edemiyoruz. Enflasyonun maliyeti döviz bazında o kadar yüksek ki kimse ihracat yapmak istemiyor” dedi.

“Mehmet Bey işin rasyonel tarafında ama...”

Ekonomi yönetimine dair değerlendirmelerde bulunan Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarına atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Mehmet Bey işin rasyonel ayağına yürümek zorunda. Ama karşısında sabit gelirlilerin nefretle bağırdığı bir tablo var. Bir de sanayiciler var. Enflasyon bu kadar yüksekken ihracatçı nefes alamıyor.”

Polat, ihracatçının üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü ve bu durumun üretimi frenlediğini belirtti.

“Sanayiyi ayakta tutamazsak, enflasyon düşse bile bir anlamı yok”

Polat, özellikle seramik sektöründe yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, sektörün son üç yıldır zarar ettiğini, 2025’in de farklı geçmeyeceğini söyledi.

“Sanayiciyi ayakta tutamazsak, enflasyon düşse bile bunun bir anlamı kalmaz. Ülkeyi ayakta tutan sanayidir. Biz ancak sanayiyle kalkınabiliriz. Sonuna kadar direniyoruz ama bakalım nereye kadar gideceğiz.”

Polat, Ege Seramik üretiminin uzun süredir ABD’ye ihraç edildiğini, ancak mevcut kur politikası nedeniyle artık rekabet edemediklerini ifade etti.

“Kur modeli değişmeli, şirketler öngörüde bulunamıyor”

Polat, mevcut kur politikalarının ihracatı baltaladığını vurguladı:

“Toparlanmaya dair öngörüde bulunamıyoruz. Şirketler iki haftada bir bütçe değiştiriyor. Enflasyon yüksek ama kur düşük. Bu, sanayiyi doğrudan baltalıyor.”

Ekonomide öngörülebilirliğin kalmadığını söyleyen Polat, üretici firmaların artık stratejik plan yapamaz hale geldiğini belirtti.

TÜSİAD davasına gönderme: “Ay’da parselasyon yapmak istiyorum”

TÜSİAD’a açılan dava bağlamında “Sanayici kendini güvende hissediyor mu?” sorusuna Adnan Polat, dikkat çeken bir yanıt verdi:

“Uzaya çıkıp, Ay’da parselasyon yapıp bir şeyler yapmak istiyorum.”

Polat’ın bu ifadesi, Türkiye’deki yatırım ortamına yönelik ironi dolu bir eleştiri olarak yorumlandı.

“Turizm sektöründe sıkıntılar artacak”

Turizm ve otelcilik sektöründeki gelişmelere de değinen Polat, artan maliyetler ve döviz dengesizliğinin turizmcileri zora soktuğunu söyledi:

“Turizmde maliyetler TL enflasyonuna göre belirleniyor. Ancak döviz artışının etkisi bozuluyor. Bazı oteller geçen yıl fırsatçılık yaparak fiyatları gereksiz yere yükseltti, bu da müşteri kaybına yol açtı.”

Polat Turizm olarak fiyatları enflasyon oranında artırdıklarını, buna rağmen doluluk oranlarını yüzde 80–90 seviyesinde tutmayı başardıklarını belirtti.

“Kentsel dönüşümde yeni projeye girmeyeceğiz”

Gayrimenkul sektöründe de zorlukların arttığını söyleyen Polat, inşaat şirketlerinin maliyet artışları nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

İstanbul Piyalepaşa’daki başarılı dönüşüm projesinin ardından Hacıhüsrev bölgesine ilişkin gelen soruya ise net konuştu:

“Kentsel dönüşümde çok ciddi sorunlar var. Bu nedenle şu anda yeni bir dönüşüm projesine girmek istemiyorum.”

“Sanayi ayakta kalmazsa Türkiye kalkınamaz”

Adnan Polat, sanayi üretiminin ülkenin omurgası olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanayi üretimi olmadan ne enflasyonla mücadele başarılı olur ne de büyüme sürdürülebilir. Sanayici ayakta kalamazsa Türkiye kalkınamaz.”