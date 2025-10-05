Son Mühür- Son üç yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın bu başarısında pay sahibi olan en önemli oyunculardan biri olan Lucas Torreira, Beşiktaş'la evinde 1-1 berabera kalan sarı kırmızılılarda ayakta kalan oyuncular arasındaydı.

SporOn programında Torreira'nın performansını değerlendiren Galatasaray ve milli takımın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş,

"Galatasaray yönetimine buradan söyleyeyim. Yarın sabah Torreira'yı çağırırım yanıma. 3 sene de kontrat yaparım. Kim takımda en fazla parayı alıyorsa o kontratı ben Torreira'ya veririm. Bu takımın ayakta durmasına şu an tek sebep Torreira'dır.'' diye konuştu.



Her kuruşu hak ediyor...



Galatasaray'ın son 3 yıldaki şampiyonluğuna direkt etki eden, görünmez adam gibi görünen ama çok görünen bir adam Lucas Torreira'ya belki Osimhen kadar değil ama İlkay Gündoğan'ın da Barış Alper Yılmaz'ın da üstünde rakam veririm'' diyen Hasan Şaş,

''Bu oyuncu aldığı paranın hakkını son kanına, damlasına, terine, vücuduna, her şeyine hak ediyor. Burada kontrat yapılması tek gereken oyuncu Lucas Torreira'dır.

Çünkü bugünkü maçın 1-1'e bitmesine sebep odur. 1 yerine 3 koşan odur. 3 seneden beri hiç ağzını açmadan, tek başına savaşan, orta sahada tek mücadele eden oyuncu Lucas Torreira'dır.'' değerlendirmesinde bulundu.