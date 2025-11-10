Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK’ya sevk edilmesi, Galatasaray cephesinde de yankı buldu. Aralarında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı’nın da yer aldığı iki futbolcuyla ilgili gelişme üzerine kulüp resmi bir açıklama yayımladı.

“Süreci titizlikle takip ediyoruz”

Galatasaray, söz konusu sevk kararının ardından yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Açıklamada sürecin hassasiyeti vurgulanarak, hem futbolcuların kişilik haklarının hem de Türk futbolunun marka değerinin korunması gerektiğinin altı çizildi.

Kulüp şu ifadeyi kullandı:

“Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.”

Etik değerlere vurgu: “Taviz verilmeyecek”

Sarı-kırmızılı yönetim, açıklamasının devamında Türk futbolunun temelini oluşturan etik ve adil rekabet ilkelerine verdikleri önemi hatırlattı. Kulüp, geçmişten bu yana sportmenlik, dürüstlük ve güven duygusunun korunmasına yönelik duruşlarının değişmediğini belirtti.

“Bu konudaki mücadelemiz futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.” ifadeleriyle Galatasaray, duruşunu bir kez daha yineledi.

“Adaletin doğru şekilde tecelli etmesini bekliyoruz”

Galatasaray, soruşturmanın tüm detaylarını yakından takip ettiğini ve sürecin objektif biçimde tamamlanmasını beklediğini açıkladı. Kulübün mesajı netti:

“Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.”