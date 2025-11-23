Son Mühür- Toroğlu, Sözcü’de yer alan yazısında Galatasaray’ın karşılaşma boyunca ciddi şekilde zorlandığını belirtti. Art arda yaşanan sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, adale sakatlıklarının hazırlık süreci ve oyuncu bakımıyla ilgili olabileceğini ifade etti.

Okan Buruk’un Icardi’yi ilk 11’de tercih etmemesini de değerlendiren Toroğlu, bu kararın önümüzdeki maçlara yönelik bir strateji olabileceğini dile getirdi. Galatasaray’ın zayıf bir rakibe karşı dahi çok sayıda pozisyon vermesinin “üzerinde düşünülmesi gereken bir durum” olduğunu söyledi.

Zayıf rakibe karşı verilen pozisyonları eleştirdi

Gençlerbirliği’nin kadro yapısının sınırlı olduğunu hatırlatan Toroğlu, buna rağmen Ankara ekibinin Galatasaray’a zor anlar yaşattığını vurguladı. Sarı-kırmızılıların iki gol birden yemesini ise dikkat çekici bulduğunu belirtti.

Thalisson’un kırmızı kart pozisyonuna farklı yorum

Toroğlu, Ekol TV’de yaptığı değerlendirmede Gençlerbirliği’nden Thalisson’un kırmızı kartla sonuçlanan pozisyonunda ilk sarı kart kararına katılmadığını belirtti. Pozisyonda Galatasaraylı oyuncunun müdahalesinin geç kaldığını söyleyerek, “Sarı da olmaz, kırmızı da” ifadelerini kullandı.

Szalai’nin kırmızı kartı için “doğru karar” yorumu

Karşılaşmada Szalai’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren Toroğlu, topun oyuncunun kafa mesafesi içinde olduğunu ifade etti. Darbenin doğrudan kafaya geldiğini belirten Toroğlu, bu nedenle kırmızı kartın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.