Son Mühür - Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynadığı maçta 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada maçın ardından yaşanan görüntüler büyük ilgi çekti. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Gençlerbirliği’nin yıldızı Henry Onyekuru, stadyumu birlikte sarılarak ve samimi bir şekilde terk ederken, Onyekuru’nun ağzını kapatarak Osimhen’e bir şeyler söylediği görüldü. Bu görüntüler sonrası rakip taraftarlar, iki oyuncuya da sosyal medyada yoğun tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, Henry Onyekuru’nun geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak, Galatasaraylı oyuncularla sergilediği samimi davranışlar eleştirildi.