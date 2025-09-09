Son Mühür - Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile sosyal medyada takipleşmeyi bırakmıştı. A Milli Takım kampında aralarında gerginlik çıktığı iddia edilirken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün arasında kavga yaşandığı ileri sürülmüştü.

A Milli Takım'ın dün İspanya ile oynadığı maçta Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız arasında bir gerginlik yaşandı. Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim’in müdahalesi sonrası Kenan, başarılı stoperi tebrik etmek istedi, ancak Abdülkerim Kenan’ı iterek karşılık verdi.

Bardakcı ve Akgün'ü takipten çıkardı

Olayın ardından Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı’yı sosyal medyada takipten çıkardı. Ayrıca, Abdülkerim ile yakınlığı bilinen Yunus Akgün’ü de takipten çıkması dikkat çekti. Dün oynanan maç sonrası Orkun Kökçü’nün de Yunus Akgün’ü takipten çıkardığı ortaya çıktı. İspanya yenilgisi sonrasında milli futbolcuların birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarması, milli takım içinde gruplaşma olduğu yönündeki tartışmaları tekrar alevlendirdi.