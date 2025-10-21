Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo için sevindirici gelişme yaşandı. A Spor’un haberine göre Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 1 Kasım akşamı oynanacak Trabzonspor derbisinde sahada olabilecek.

Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak

Süper Lig’de oynanan Başakşehir maçında görev yapamayan Singo’nun, Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray sağlık ekibi, oyuncunun Trabzonspor derbisine tam olarak hazır hale gelmesi için özel bir çalışma programı uyguluyor.

Bu sezon 7 maçta forma giydi

Sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan Wilfried Singo, bu sezon 7 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı. Singo’nun dönüşüyle birlikte sarı-kırmızılılarda savunma hattında alternatifler yeniden artacak.