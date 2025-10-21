Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin genç pivotu Dominique Malonga, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Kulüpten sert açıklama

Fenerbahçe Opet’ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Dominique Malonga, kulübümüzle olan sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz, bu karar sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla tüm hukuki haklarını kullanacaktır.”

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşme feshi sürecinde FIBA ve ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

3 yıllık proje yarım kaldı

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Malonga, Fenerbahçe’nin gençleşme projesinin önemli bir parçası olarak görülüyordu. Fiziksel üstünlüğü ve pota altındaki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncu, kulüp tarafından geleceğe yatırım transferi olarak lanse edilmişti.