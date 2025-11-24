Suudi Arabistan Pro Ligi’nde liderliğini sürdüren Al Nassr, sahasında konuk ettiği Al-Khaleej’i 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Yıldızların damga vurduğu mücadelede sarı-lacivertli ekip etkileyici bir performans ortaya koydu.

Goller yağmur gibi geldi

Maçta Al Nassr’ın gollerini

39. dakikada Felix,

42. dakikada Wesley,

77. dakikada Sadio Mane,

90+6. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Konuk takım Al-Khaleej’in tek golü ise 47. dakikada Al Hawsawi’den geldi.

Bu skorla lider Al Nassr puanını 27’ye çıkardı, Al-Khaleej ise 14 puanda kalarak haftayı 6. sırada tamamladı.

Ronaldo’nun röveşata golü sosyal medyayı salladı

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı, Cristiano Ronaldo’nun uzatma dakikalarında attığı nefes kesen röveşata golü oldu. Tribünleri ayağa kaldıran gol, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken milyonlarca kez paylaşıldı.

40 yaşındaki Portekizli süperstar, bu golle kariyerindeki 954. golüne ulaştı. Ronaldo’nun hedefi ise artık herkes tarafından biliniyor: 1000 gole ulaşmak.