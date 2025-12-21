Son Mühür- Dünya basketbolunun kalbinin attığı yer olan NBA'de Batı Konferansı'nın iki zirve adayı ekibi bir hafta içinde ikinci kez karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Houston Rockets, Denver Nuggets karşısında 115-101'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Geçtiğimiz hafta içinde uzatmaya giden maçta gülen taraf Denver olmuştu.

MVP adayı Alperen Şengün 30 dakika sahne aldığı karşılaşmada beklentilerin uzağında kaldı. 8 sayı, 6 rübaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynayan Alperen'e Kevin Durant 31 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 1 blokla eşlik etti.



Karşılaşmanın sürpriz ismi Reed Sheppard'dı. Sheppard karşılaşmayı 28 sayı, 2 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Houston'da Amen Thompson 16 ve Jabari Smith Jr. 22 sayıyla gelibiyete katkı sağlayan oyuncular arasında yer aldı.

Jokic ve Murray çare olamadı...



Konuk Denver'de MVP adayı Nicolo Jokic 25 sayı, 7 ribaund, 5 asist, Jamal Murray ise 16 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynamasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi.

Bu sonuçla Houston bu sezonki 17'inci galibiyetine ulaşırken Denver 7'inci kez sahadan boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.

NBA Batı Konferansı'nda Denver üçüncü, Rockets beşinci sırada yer alıyor.

