Galatasaray’da bu sezon en çok tartışılan konulardan biri, yıldız golcü Mauro Icardi’nin sözleşme durumu. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Arjantinli forvet için sarı-kırmızılı yönetimden henüz resmi bir teklif gelmedi. Arjantin basınında çıkan haberler ise gündemi daha da hareketlendirdi.

“Galatasaray Icardi’ye yeni sözleşme önermeyecek” iddiası

Arjantinli gazeteci ve spiker Juan Etchegoyen, canlı yayında Galatasaray ile Icardi arasındaki sürece ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Etchegoyen, çok güvenilir bir kaynaktan aldığını belirttiği bilgiyi şu sözlerle aktardı:

“Galatasaray mevcut şartlar altında Mauro Icardi’nin sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor. Yenileme ihtimali şu an için mümkün görünmüyor.”

Ünlü spiker, kulübün Icardi’ye hiçbir yeni teklif sunmayacağını öne sürerek gündemi sarstı.

Kriz nerede başladı? İşte perde arkası

Etchegoyen, Galatasaray ile Icardi arasındaki soğukluğun geçen sezondan bu yana büyüdüğünü belirtti. İddiasına göre sarı-kırmızılı yönetimin rahatsız olduğu ilk konu, Icardi’nin tedavi sürecinin İstanbul’da yapılması gerekirken Arjantin’e gitmesi oldu. Yıldız futbolcunun gece kulübünde koltuk değnekleriyle görüntülenmesi, yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.

Etchegoyen bu durumu şöyle yorumladı:

“İşte o zaman her şey bozulmaya başladı. Kulüp bunun profesyonel bir yaklaşım olmadığını düşündü.”

Galatasaray maaş indirimi istiyor

Arjantinli spiker, Galatasaray yönetiminin Icardi’nin mevcut maaşını yüksek bulduğunu ve bu şartlarla sözleşme yenilemek istemediğini vurguladı.

“Amaç Icardi’nin maaşını yarıya indirmek,” diyerek yönetimin beklentisini açıkladı.

İddialara göre sarı-kırmızılılar, oyuncu ücretinin aynı seviyede devam etmesinin mali açıdan sürdürülebilir olmadığını düşünüyor.

“Icardi şu an kulübün önceliği değil”

Etchegoyen, Galatasaray yönetiminin yeni sezon planlarında Icardi konusunu birinci sıraya koymadığını söyledi:

“Kulüp için Icardi’nin durumu şu anda bir öncelik değil.”

Bu açıklama, Galatasaray’ın transfer planlamasında farklı alternatifleri gündeme aldığı yorumlarını güçlendirdi.