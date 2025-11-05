Son Mühür- NBA'de heyecan altı karşılaşmayla devam etti. Deplasman takımlarının Oklahoma hariç sahadan hüsranla ayrıldığı gecede Adem Bona'nın forma giydiği 76ers konuk olduğu Chicago Bulls'a boyun eğdi.



Oklahoma rahat kazandı...



Oklahoma'da geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous Alexander'ın 30 sayı ve 12 asistle damga vurduğu karşılaşmada Clippers engelini zorlanmadan geçti.

Ev sahibi Clippers'ta Jame Harden'ın 25 sayı, 6 asist ve 6 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Bulls, 76ers engelini aşmayı başardı...



Milli basketbolcumuz Adem Bona'nın da formasını terlettiği 76ers, bu sezonun sürpriz ekibi Chicago Bulls'a deplasmanda boyun eğdi.

Bulls'ta Josg Giddey 29 sayı, 15 ribaund ve 12 asistle öne çıktığı karşılaşmaya damga vuran isim son saniye basketiyle galibiyeti getiren Nicolo Vucevic'ti.

Adem Bona 22 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 4 ribaund ve 2 sayıyla tamamladı.

Scottie Barnies ve R.J. Barrett'ın 23'er sayıyla yıldızlaştığı maçta ev sahibi Toronto Raptors konuk ettiği Bucks engelini zorlanmadan geçmeyi başardı.

Bucks'ta All Star Giannis Antetokoumpo karşılaşmayı 22 sayı 8 ribaund ve 3 asistle tamamladı.



NBA'de gecenin sonuçları şöyle...

Clippers- Thunders: 107-126

Warrıors- Suns: 118-107

Hawks- Magic: 127-112

Pelicans-Hornıets: 116-112

Bulls- 76ers: 113-111

Raptors- Bucks: 128-10