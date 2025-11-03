Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor maçına stoper olarak çıkan Mario Lemina, performansıyla beğeni topladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un övgüyle bahsettiği tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde sürpriz bir madde olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor karşısında savunmaya geçti

Galatasaray, Süper Lig’de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada savunmada önemli değişikliklerle sahaya çıktı.

Cezalı Davinson Sanchez’in forma giyememesi ve sakatlıktan dönen Wilfried Singo’nun riske edilmemesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, orta saha oyuncusu Mario Lemina’yı stoperde görevlendirdi.

Lemina, Abdülkerim Bardakcı’nın yanında savunmanın merkezinde görev yaparken, karşılaşma boyunca dengeli bir performans sergiledi.

Okan Buruk’tan övgü geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Lemina’nın performansını övdü.

“Lemina’yı arkada kullanmamız, orta sahadaki baskı şiddetini bir nebze azalttı. Ancak Lemina, stoperde de sahanın en iyilerindendi.” ifadelerini kullandı.

Buruk’un bu açıklaması, Lemina’nın takımdaki çok yönlü rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Sözleşme yüzde 60 kriterine bağlı

Sabah gazetesinin haberine göre 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun sözleşmesinde otomatik uzatma maddesi bulunuyor. Buna göre Lemina, bu sezon oynanacak resmi maçların %60’ında ilk 11’de yer alması halinde, kontratı otomatik olarak bir yıl uzayacak.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncunun bu maddeye oldukça yakın olduğu ve kulüp yönetiminin de performansından memnun olduğu belirtiliyor.

Yıllık kazancı 2.5 milyon Euro

Mario Lemina’nın Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret aldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun bu rakam dışında çeşitli başarı primleri de bulunuyor.