Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek Galatasaray’da, 11’lerin sızması üzerine köstebek arayışı başlatıldı.

''Köstebek arayışı var"

Galatasaray’daki köstebek krizine ilişkin TV100’de açıklamalarda bulunan Haluk Yürekli, “Galatasaray’da köstebek avı var. Tesislerden sızan bilgiler nedeniyle kadrolar hakkında araştırma yapılıyor” dedi. Bir süredir maçlardan önce ilk 11’in basına sızması, Galatasaray Kulübü’nde rahatsızlık yaratmıştı. Galatasaray’ın Fenerbahçe deplasmanında sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreiera, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam (1 Aralık Pazartesi) Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.