Atalanta’da yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılabileceği konuşulan Ademola Lookman, yaz transfer döneminde olduğu gibi yeniden Galatasaray’ın gündeminde. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı kırmızılılara transfer olabileceği iddiaları İtalyan basınında yer bulurken, sürece dair en net açıklama Fabrizio Romano’dan geldi.

Romano: “Galatasaray’ın ilgisi sürüyor ama anlaşma yok”

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede Lookman iddialarını doğruladı ancak masada şu an için somut bir gelişme olmadığını vurguladı.

Romano açıklamasında şunları söyledi:

“Galatasaray ile Lookman arasında ya da Galatasaray ile Atalanta arasında ocak ayı için bitmiş bir anlaşma yok. Galatasaray’ın ilgisi sürüyor. Lookman, yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’ın hedeflerinden biriydi. Hâlâ değerlendirilen bir isim.”

“Galatasaray ocakta büyük transfer planlıyor”

Romano, sarı kırmızılıların devre arasında yüksek profilli hamlelere hazırlandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Galatasaray, ocak ayında en az bir büyük transfer yapmak istiyor. Bu nedenle fırsatları yakından takip ediyor. Lookman listelerinde ama tek hedef değil.”

“Pazardaki fırsatlara göre hareket edecekler”

Romano, Galatasaray’ın stratejisinin net olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Galatasaray ocak ayında transfer pazarına güçlü bir giriş yapacak. Lookman radarlarında olan bir isim fakat şu anda başlamış bir pazarlık yok, ilerleme yok. Sarı kırmızılılar kendi tarzlarına uygun şekilde pazarda fırsat arıyor.”

Galatasaray yönetimi sessiz fakat hazırlıklı

Sarı kırmızılı yönetim, geçtiğimiz yaz döneminde de Lookman için nabız yoklamış, ancak transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayında iki kanat ve forvet rotasyonunda takviye planlayan Galatasaray’ın, listedeki diğer alternatiflerle birlikte durumu değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor.