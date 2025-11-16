Bölgesel Amatör Lig’de Murgul Spor, sahasında Rize Atletik Spor’u konuk etti. Mücadelenin ilk 45 dakikası, konuk ekibin Enes Türüt’ün kaydettiği golle 1-0’lık Rize Atletik üstünlüğü ile sona erdi.

Düdükle birlikte saha karıştı

Hakemin ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasıyla sahada tansiyon bir anda yükseldi. İki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma kısa sürede yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Sahada dakikalarca süren arbede sırasında futbolcuların birbirine saldırdığı anlar tribünlerde paniğe neden oldu.

Saha boks ringine döndü

Mücadele adeta bir futbol karşılaşmasından çıkıp boks ringini andıran görüntülere sahne olurken, yaşanan olaylar uzun süre kontrol altına alınamadı. Takım oyuncularının ve teknik heyetlerin de karıştığı kavga, saha içindeki tansiyonu daha da yükseltti.

Güvenlik güçleri tarafları güçlükle ayırdı

Kavganın büyümesi üzerine sahaya giren güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba harcadı. Dakikalar süren müdahalenin ardından oyuncular güçlükle sakinleştirildi.

Olayların başladığı andan itibaren stat hoparlörlerinden sık sık şu uyarılar yapıldı:

“Sevgili taraftar grubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz.”

Olaylara ilişkin soruşturma bekleniyor

Karşılaşmada yaşanan kavganın ardından hem saha içi görüntülerin hem de olayın gelişiminin incelenmesi için karar bekleniyor. Bölgesel Amatör Lig Disiplin Kurulu’nun her iki takım için yaptırım uygulaması gündemde.