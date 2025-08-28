Son Mühür- Galatasaray formasıyla sadece üç resmi maça çıkmasına rağmen taraftarla istenen sıcaklığı bir türlü sağlayamayan Carlos Cuesta için sıcak haber Brezilya’dan geldi.

Bonuslarla 8.5 milyon avroya Rusya’nın Spartak Moskova takımına transfer olan Kolombiyalı defans oyuncusu son anda Rus kulübünün transferden vazgeçmesinin ardından Galatasaray’a geri dönmüştü.

Taraftarların takımda görmeye sıcak bakmadığı oyuncuyla Brezilya’nın güçlü takımlarından Vasco Da Gama’nın ilgisi olduğu biliniyordu.

Brezilya spor medyasının önde gelen isimlerinden Pipe Sierra, Cuesta’yla Vqsco Da Gama arasında transfer görüşmelerinin mutlu sonla bittiğini duyurdu.

16 aylık kiralık sözleşme imzalayacağı belirtilen oyuncu için ayrıca zorunlu satış bedeli olarak Galatasaray’a 6 milyon avro ödeme yapılacağı öğrenildi.