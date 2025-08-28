Son Mühür- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne veda ederek Avrupa defterini kapattı. Ancak maçın sonucu kadar, saha kenarında yaşanan olaylar da gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Yedek kulübesinde gerilim: Brown ve Djiku arasında soğuk rüzgarlar

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Brown, kenara geldiği sırada takım arkadaşı Alexander Djiku ile arasında beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Djiku'nun uzattığı eli görmezden gelerek elini sıkmayan Brown'un bu hareketi, Djiku'yu adeta çılgına çevirdi.

Kameralar o anları kaydetti

Kameralara yansıyan görüntülerde, Djiku'nun Brown'un hareketine sinirlenerek tepkisini göstermek amacıyla önündeki bir eşyayı fırlattığı görüldü. Maçın önüne geçen bu gerilim, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi. Olay, takım içi huzursuzluk iddialarını da beraberinde getirdi.